Названо имя и песня представителя Азербайджана на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса. Нашу страну на конкурсе представит 27-летний исполнитель Чингиз Мустафаев. На конкурсе он исполнит композицию "Truth" ("Правда"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также на официальном сайте конкурса презентован видеоклип на данную композицию.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Представитель Азербайджана будет выступать во второй части второго полуфинала "Евровидения-2019" 16 мая.

Чингиз Мустафаев - азербайджанский певец, гитарист. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).