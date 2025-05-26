В Карабахе обезврежены сотни неразорвавшихся боеприпасов

В Азербайджане опубликован еженедельный отчет о ходе операций по разминированию на территориях, освобожденных от оккупации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), с 19 по 25 мая 2025 года на участках, расположенных в районах Тертер, Агдам, Агдере, Лачин, Физули, Шуша, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджар, Ходжавенд, Джабраил, Губадлы и Зангилан, было обнаружено и обезврежено 80 противопехотных мин, 52 противотанковые мины, а также 683 неразорвавшихся боеприпаса.

Всего за неделю очищено 1 798,7 гектара территории от мин и взрывоопасных предметов.

Ранее было названо количество мин, обезвреженных на освобожденных от оккупации селах Газаха.