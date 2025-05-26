В Баку проходит IV Фестиваль литературы и книги тюркского мира

С 24 по 31 мая в самом сердце Баку - в парке Национальной академии наук Азербайджана (около ст. метро "Эльмляр Академиясы"), при поддержке Международного союза тюркских авторов, проходит IV Фестиваль литературы и книги тюркского мира, сообщает Day.Az.

Каждый день фестиваля посвящен одной из стран-участниц: Азербайджану, Кыргызстану, Узбекистану, Венгрии, Казахстану, Турции, Туркменистану и Турецкой Республике Северного Кипра. Это уникальная возможность погрузиться в богатство и разнообразие тюркской культуры и литературы.

Программа фестиваля насыщена разнообразными мероприятиями: поэтические часы, оживлённые дискуссии, презентации новых книг, конференции и концерты. Особое внимание уделяется юбилеям великих писателей, чьё наследие вдохновляет поколения.

Этот фестиваль - не просто культурное событие, а настоящий мост дружбы и единства между тюркскими народами. Он укрепляет литературные и культурные связи, помогая молодому поколению лучше узнать и полюбить своих выдающихся современников и предков.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджанском русском драмтеатре состоится показ "Острова сокровища".