В Азербайджанском русском драмтеатре состоится показ "Острова сокровища"

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоится показ спектакля "Остров сокровищ", посвященный Международному дню защиты детей, сообщает Day.Az. Показы пройдут - 31 мая в 12.00 и 1 июня в 12.00.

Спектакль будет представлен в рамках больших гастролей Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения культуры "Театр-фестиваль "Балтийский дом". Гастроли организованы ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры Российской Федерации, а также при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/kids/ostrov-sokrovish

Спектакль "Остров сокровищ" (6+) поставлен по роману Роберта Льюиса Стивенсона. Режиссер - заслуженный артист России Анатолий Дубанов, сценография и костюмы - Вера Курицына.

По сюжету, в руки юного Джима Хокинса попадает карта с указанием точных координат места, где капитан Флинт спрятал клад. Как тут усидеть дома?! Джим с друзьями отправляется в опасное морское путешествие к необитаемым берегам Острова Сокровищ. По пути они сразятся с настоящими пиратами, съедят пуд соли и споют веселую песенку морских бродяг: "Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!". Веселый и красочный спектакль для тех, кто готов отправиться навстречу приключениям!

В ролях - заслуженный артист России Александр Павельев, актеры Игорь Гоппиков, Дмитрий Ладыгин, Андрей Архипов, Егор Лесников, Дехиар Гусев, Олег Коробкин, Мария Рубина, Виктория Зайцева.

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