https://news.day.az/society/1755590.html Завтра будут захоронены останки еще одного шехида I Карабахской войны Завтра будут захоронены останки еще одного шехида, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и личность которого была установлена. Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.
Завтра будут захоронены останки еще одного шехида I Карабахской войны
Завтра будут захоронены останки еще одного шехида, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и личность которого была установлена.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.
Согласно информации, пропавший без вести шехид - гражданское лицо Новрузов Асаддин Джуру оглу.
Его останки будут преданы земле завтра в 14:00 на Аллее Шехидов в городе Мингячевир.
Ранее сообщалось, что останки шехида I Карабахской войны Мубариза Гусейнова захоронены в Сураханы.
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