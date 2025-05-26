Завтра будут захоронены останки еще одного шехида I Карабахской войны

Завтра будут захоронены останки еще одного шехида, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и личность которого была установлена.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Согласно информации, пропавший без вести шехид - гражданское лицо Новрузов Асаддин Джуру оглу.

Его останки будут преданы земле завтра в 14:00 на Аллее Шехидов в городе Мингячевир.

Ранее сообщалось, что останки шехида I Карабахской войны Мубариза Гусейнова захоронены в Сураханы.