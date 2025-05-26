Изменения в списке потенциальных соперников азербайджанской команды в Лиге Европы

Произошли изменения в составе участников первого квалификационного раунда Лиги Европы по футболу, где Азербайджан будет представлен одной командой.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это связано с тем, что "Челси" и "Бетис", которые встретятся в финале Лиги конференций, получили право участвовать в континентальных турнирах из своих чемпионатов.

Английская команда заслужила право играть в Лиге чемпионов, а представитель Испании - в Этапе лиги Лиги Европы. Поскольку будущий победитель Лиги конференций уже обеспечил себе это место, распределение других команд было изменено.

Команда с наибольшим рейтингом в квалификационных раундах напрямую выйдет в основной этап Лиги Европы. Этой командой будет либо донецкий "Шахтер", либо загребское "Динамо". Кто из них выйдет в основной этап Лиги Европы, зависит от финала Кубка Хорватии.

Если действующий чемпион "Риека" одержит победу над "Славеном" в финале, "Динамо" выйдет в основной этап в качестве вице-чемпиона. Тогда "Шахтер" будет сеяным в первом квалификационном раунде. В случае победы в Кубке "Славена" и выхода в Лигу Европы "Шахтер" попадет в Лигу чемпионов, а "Белупо" сыграет в первом квалификационном раунде. В результате этих изменений "Ильвес", который должен был выступать в Лиге конференций, также попадет в Лигу Европы.

Азербайджан на этом турнире будет представлен либо "Зиря", либо "Сабахом". Это определится после финального матча национального кубка 31 мая.

Наш представитель будет среди несеяных во время жеребьевки. Уже известны шесть из восьми возможных соперников бакинской команды.

Лига Европы

Первый квалификационный раунд

Сеяные

"Легия" (Польша)

"Партизан" (Сербия)

"Шериф" (Молдова)

ЧФР (Румыния)

"Целе" (Словения)

"Спартак" (Словакия)

Несеяные

"Пакш" (Венгрия)

"Левски" (Болгария)

"Актобе" (Казахстан)

"Ильвес" (Финляндия)

Азербайджансквя команда

"Приштина" (Косово)

Неопределенные

Шахтер (Украина) или хорватская команда

АЕК (Кипр)

Израильская команда

Шведская команда

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда состоится 17 июня.