В центре Баку нашли боеприпас

В центре Баку на территории Port Baku в Насиминском районе, во время строительных работ был обнаружен боеприпас.

Как сообщает Day.Az, информацией об этом поделилось Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, сразу после поступления сообщения на место были направлены специалисты ANAMA, а также оперативные группы Министерства по чрезвычайным ситуациям и МВД. После осмотра территории выяснилось, что найденный предмет - это артиллерийский снаряд калибра 76 мм, модель F-354, предположительно выпущенный в 1930-40-х годах. Опасный боеприпас имел фугасно-осколочное действие.

Снаряд был вывезен в специально отведенную зону, где его обезвредили с контролируемым подрывом.

После этого в районе Port Baku провели дополнительные работы по проверке безопасности прилегающей территории - никаких других подозрительных предметов обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что в двух поселках Абшеронского района нашли оружие и боеприпасы.