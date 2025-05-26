https://news.day.az/unusual/1755613.html НЛО странной формы зафиксирован в небе над Британским каналом - ВИДЕО Сигарообразный НЛО был замечен над Британским каналом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Необычный летающий объект, напоминающий сигару по форме, был замечен очевидцами.
НЛО странной формы зафиксирован в небе над Британским каналом - ВИДЕО
Сигарообразный НЛО был замечен над Британским каналом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Необычный летающий объект, напоминающий сигару по форме, был замечен очевидцами. По их словам, объект медленно двигался на большой высоте, не издавая звуков и не оставляя видимых следов, что сразу вызвало волну обсуждений в соцсетях и среди уфологов.
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