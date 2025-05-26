НЛО странной формы зафиксирован в небе над Британским каналом

Сигарообразный НЛО был замечен над Британским каналом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Необычный летающий объект, напоминающий сигару по форме, был замечен очевидцами. По их словам, объект медленно двигался на большой высоте, не издавая звуков и не оставляя видимых следов, что сразу вызвало волну обсуждений в соцсетях и среди уфологов.

Ранее мы сообщали, что в российском городе появилось фиолетовое поле.