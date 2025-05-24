В российском городе появилось фиолетовое поле

В парке "Краснодар" в одноименном городе расцвел дубравный шалфей. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На записи видно, что на территории парка благодаря растению появилось фиолетовое поле.

Представляем вашему вниманию данное видео: