https://news.day.az/world/1755374.html В российском городе появилось фиолетовое поле - ВИДЕО В парке "Краснодар" в одноименном городе расцвел дубравный шалфей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На записи видно, что на территории парка благодаря растению появилось фиолетовое поле. Представляем вашему вниманию данное видео:
В российском городе появилось фиолетовое поле - ВИДЕО
В парке "Краснодар" в одноименном городе расцвел дубравный шалфей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На записи видно, что на территории парка благодаря растению появилось фиолетовое поле.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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