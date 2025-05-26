Гендиректор IRCIA заявил о дискриминации и притеснениях мусульман в ряде регионов мира

В ряде регионов мира наблюдаются случаи разжигания ненависти и религиозной дискриминации в отношении людей мусульманской идентичности.

Об этом заявил генеральный директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры - IRCIA Махмуд Эрол Кылыч на панельной дискуссии "Ненависть к мусульманам в политике: правовые рамки и инновационная стратегия" в рамках конференции "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм", сообщает Day.Az.

По его словам, в обществах, где мусульмане составляют меньшинство, они нередко подвергаются притеснениям и дискриминации.

"Исламафобия проявляется как в идеологических, так и в политических элементах. Несмотря на это, мусульмане стремятся к мирному решению возникающих проблем. Мы стали свидетелями случаев сожжения священного Корана, вандализма в отношении святынь. Чтобы предотвратить подобные действия, необходимы совместные усилия и конкретные меры", - отметил он.