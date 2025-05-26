На Гаваях извергаются гигантские фонтаны лавы

Гигантские фонтаны лавы извергаются в районе вулкана Килауэа на Гавайских островах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло извержение вулкана.