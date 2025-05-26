https://news.day.az/world/1755721.html На Гаваях извергаются гигантские фонтаны лавы - ВИДЕО Гигантские фонтаны лавы извергаются в районе вулкана Килауэа на Гавайских островах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло извержение вулкана.
На Гаваях извергаются гигантские фонтаны лавы - ВИДЕО
Гигантские фонтаны лавы извергаются в районе вулкана Килауэа на Гавайских островах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло извержение вулкана.
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