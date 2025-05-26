Председатель Сената Египта посетил Аллею почетного захоронения

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане председатель Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаб Абдель Разек 26 мая посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с уважением была почтена светлая память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, к его могиле был возложен венок.