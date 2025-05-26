https://news.day.az/politics/1755677.html Председатель Сената Египта посетил Аллею почетного захоронения Находящийся с официальным визитом в Азербайджане председатель Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаб Абдель Разек 26 мая посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
Председатель Сената Египта посетил Аллею почетного захоронения
Находящийся с официальным визитом в Азербайджане председатель Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаб Абдель Разек 26 мая посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с уважением была почтена светлая память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, к его могиле был возложен венок.
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