Президент Ильхам Алиев: Ряд институтов поощряя предвзятость и двойные стандарты, внушают антимусульманские настроения

Вызывает сожаление тот факт, что против такого общечеловеческого зла и угрозы, как исламофобия не только не ведется борьба, но и в ряде стран ее распространение даже поощряется. Число сторонников радикальных движений и ультраправых партий, которые пытаются влиять на чувства и мысли людей, представляя ислам и мусульман как угрозу западной идентичности и ценностям, постепенно растет, а их представители начинают получать все больше мест в парламентах. В то же время такие институты, как Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, поощряя предвзятость и двойные стандарты, внушают антимусульманские настроения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении, направленном Президентом Ильхамом Алиевым участникам международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм".

"Еще одним фактором, служащим распространению исламофобии, является деятельность некоторых медиа органов, играющих деструктивную роль в формировании общественного мнения и создающих негативный образ мусульман.

Эти медиаструктуры, целенаправленно отождествляя экстремизм, терроризм и другие подобные понятия с исламом, создают предвзятое представление о нашей религии, изображая ее как источник опасности и пытаясь навесить на нее ярлык террора. Связывая проблемы, имеющиеся в общественно-политической и социально-экономической жизни страны, с Исламом и мусульманами, они сеют в обществе чувства недоверия и страха",- отмечается в обращении.