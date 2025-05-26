Apple случайно слила информацию о своем новом самом мощном MacBook

В коде новой версии операционной системы iOS 18 были обнаружены упоминания о невыпущенных моделях MacBook Pro, оснащенных самым мощным на данный момент чипом Apple - M3 Ultra. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает пользователь китайской социальной сети BiliBili, который, по его словам, обнаружил эти ссылки в одной из внутренних сборок iOS 18, работающей на инженерном прототипе iPhone 16. В файле, расположенном по пути /AppleInternal/Diags/Tests/, были найдены кодовые названия устройств J514d и J516d.

Кодовые обозначения J514 и J516 уже известны как внутренние имена 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro с чипами M3 Pro и M3 Max, представленных в октябре 2023 года. Добавление в индексы буквы "d", вероятно, указывает на использование чипа Ultra, так как, например, настольный Mac Studio с M3 Ultra имеет кодовое название J575d.

Apple никогда ранее не выпускала MacBook Pro с чипом Ultra, что, как пишет MacRumors, делает находку пользователя из BiliBili весьма примечательной.

Чип M3 Ultra является самым быстрым процессором Apple на сегодняшний день, предлагая до 32 ядер центрального процессора, до 80 ядер графического процессора и поддержку до 512 ГБ объединенной памяти. Эти характеристики могли бы превратить MacBook Pro в беспрецедентно мощную мобильную рабочую станцию.

Однако, как отмечает MacRumors, в данной теории есть несостыковки. В октябре прошлого года Apple обновила 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, предложив их с чипами M4, M4 Pro и M4 Max. При этом, при наличии, логично было представить MacBook Pro c M3 Ultra.

Предполагается, что Apple разрабатывала MacBook Pro с M3 Ultra, но впоследствии отказалась от идеи выпуска данного устройства. Скорее всего, из-за потенциальных проблем с тепловыделением и временем автономной работы. То есть, скорее всего, в коде iOS 18 были обнаружены упоминания всего лишь тестирования MacBook Pro с M3 Ultra.