Президент Ильхам Алиев: В Западном Азербайджане проводится политика стирания следов наших соотечественников на их историко-этнических территориях
К сожалению, и в Западном Азербайджане - на наших исторических землях, откуда были изгнаны наши соотечественники, сознательно и планомерно проводится политика полного уничтожения или фальсификации богатого материально-духовного наследия азербайджанского народа, стирания следов азербайджанцев на их историко-этнических территориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении, направленном Президентом Ильхамом Алиевым участникам международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм".
Глава государства подчеркнул, что принятое несколько дней назад на заседании Совета казиев Управления мусульман Кавказа решение о восстановлении деятельности Иреванского казията является важным шагом на пути обеспечения исторической справедливости, доведения до мировой общественности правды об уничтожении нашего культурного и религиозно-духовного наследия в Западном Азербайджане.
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