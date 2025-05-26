Кочарян обвиняется в получении многомиллионной взятки

Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в получении взятки в размере почти 3 миллионов долларов. Деньги были переданы в обмен на содействие бизнес-интересам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд.

По данным Антикоррупционного комитета Армении, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что бывший президент, воспользовавшись своим официальным положением, в феврале-апреле 2008 года способствовал продаже 100% акций одной из компаний в пользу иностранного гражданина. Сделка состоялась при участии помощника премьер-министра Армении. За эту "услугу" он получил от бизнесмена взятку в размере 2 985 000 долларов.

Часть суммы - 2 660 000 долларов - была передана наличными 20 февраля 2008 года. Остальная сумма - 200 000 и 125 000 долларов - поступила безналично на счета, связанные с экс-президентом, 3 и 21 апреля того же года. Переводы были замаскированы под благотворительность.

Антикоррупционный комитет Армении официально предъявил обвинение Кочаряну в получении взятки в особо крупном размере. Предварительное следствие завершено, обвинительное заключение передано прокурору, который примет решение о передаче дела в суд.

Ранее сообщалось, что в Армении хотят конфисковать многомиллиардное имущество Кочаряна.