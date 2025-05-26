https://news.day.az/culture/1755658.html Я уверен, что армяне не примут это предложение - Сирус Мирзазаде на платформе Baku Network - ВИДЕО Я уверен, что армяне не примут это предложение. Как передает Day.Az, об этом сказал выдающийся азербайджанский художник, народный художник Азербайджана Сирус Мирзазаде в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Я уверен, что армяне не примут это предложение - Сирус Мирзазаде на платформе Baku Network - ВИДЕО
Я уверен, что армяне не примут это предложение.
Как передает Day.Az, об этом сказал выдающийся азербайджанский художник, народный художник Азербайджана Сирус Мирзазаде в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
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