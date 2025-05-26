Я уверен, что армяне не примут это предложение

Я уверен, что армяне не примут это предложение.

Как передает Day.Az, об этом сказал выдающийся азербайджанский художник, народный художник Азербайджана Сирус Мирзазаде в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Представляем вниманию читателей отрывок передачи: