Фарид Шафиев об угрозе исламофобии глобальной стабильности

Исламофобия представляет серьезную угрозу глобальной стабильности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Мы наблюдаем всё более тревожный рост исламофобии и усиление репрессивных государственных практик в отношении мусульман. По всей Европе подъём ультраправых политических сил привёл к мерам, ограничивающим исламское самовыражение, зачастую под предлогом интеграции или ассимиляции. Национальные дискурсы всё чаще формируются под влиянием популистской риторики, стигматизирующей мусульман и отождествляющей их религиозную идентичность с экстремизмом",- сказал он.

Шафиев отметил, что в Южной Азии рост провокационной риторики и преступлений на почве ненависти свидетельствует о тревожной тенденции государственного анти-мусульманского национализма, который иногда оправдывается идеей культурного единства.

"Таким образом, исламофобия представляет серьёзную угрозу глобальной стабильности и сплоченности, подрывая международную безопасность и сотрудничество",- сказал он.

Ф.Шафиев отметил, что исламофобия - это не только ненависть или страх, направленные против мусульман, но и идеологическая конструкция, которая формирует западное восприятие Востока, создавая искажённые образы мусульман.

Ранее сообщалось, что в Баку проходит международная конференция на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы".