Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания лицея "Талыстан" в городе Исмаиллы

26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия здания лицея интернатного типа "Талыстан" в городе Исмаиллы, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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