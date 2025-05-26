Автор: Мехти Ахмедзаде

Попытки давить на жалость, чтобы оправдать преступления Рубена Варданяна, продолжают всё больше приобретать абсурдный характер. Рубик, как известно, потратил кучу денег на адвокатов, задействовал всех возможных знакомых, которые с завидным упорством публикуют ересь о "гуманизме" этого "святейшего" человека. Мы ещё не говорим о попытках семейства Варданянов, которые, похоже, решили переписать биографию Рубика прямо на ходу, стирая его сомнительные авантюры и заменяя их на слезливые сказки о "меценате" и "борце за мир".

А теперь, видимо, фантазия окончательно закончилась и в ход пошли архивные видео. Сторонники Варданяна выложили в соцсетях старый ролик (от 2022 года), где Рубик, будучи под градусом, рассуждает о "будущем "арцаха"" за щедро накрытым столом.

Тут напомним одну вещь - тогда армянская пропаганда вовсю орала о том, что "бедные и несчастные армяне в Карабахе голодают из-за блокады, устроенной Азербайджаном".

Причем фейк этот был сразу же опровергнут самими же "многострадальными" - они активно публиковали в соцсетях, в частности, в Instagram, свои гулянки и походы в кафе и рестораны. Все на столах было - от хлеба до суши. Суши! Рыба - продукт, портящийся быстро. То, что на столах было излюбленное в мире японское лакомство, говорило о том, что никакого голода не было, как и не было "блокады".

Сам Рубик тоже тиражировал вовсю этот фейк. Тоже говорил, что голодает вместе со всеми. Правда, как был жирным, таким же и оставался. Вот и спустя 3 года, опубликованные кадры подтверждают весь этот абсурд.

Упитанный Варданян стоит за столом с рюмкой коньячка и говорит тосты - о любви, мире и человечности. Это, оказывается, и есть доказательство его "высокой духовности". А годы финансирования сепаратистских структур, теневая деятельность в регионе и прямое вмешательство в суверенные дела Азербайджана и другие обвинения представленные в суде вместе с фактами, - это не доказательства.

Давно пора уже понять - никакой романтический образ Варданяна не спасает его. Он не философ и не благотворитель, а участник грязной войны против территориальной целостности Азербайджана. Он был связующим звеном между кланами, которые годами наживались на том, чтобы заморозить конфликт до бесконечности, параллельно грабя богатства азербайджанского Карабаха.

Чем больше подобных "доказательств духовности" выкладывают сторонники Рубика, тем нагляднее видно, как из фальши пытаются слепить некую "легенду".

Рубен Варданян - это вовсе не страдалец и не борец за свободу, каким его пытаются представить. За показным образом "благотворителя" скрывается олигарх с долгой историей махинаций, связей и грязных схем. В действительности он был ключевой фигурой в теневой экономике, и его участие в коррупционных аферах хорошо задокументировано не только азербайджанскими, но и западными расследованиями.

В 1990-х Варданян разбогател в хаосе постсоветской России, став руководителем инвестиционного банка "Тройка Диалог". Позже этот банк оказался в центре громкого расследования "Тройка Ландромат", проведённого журналистами из OCCRP. По их данным, через цепочку подставных фирм было выведено более 4,6 млрд долларов. Эти деньги использовались для подкупа, финансирования вооружённых групп и прочей нелегальной деятельности, и Варданян сыграл в этом ключевую роль.

После переезда в Ханкенди Варданян не отказался от прежних методов. Его "премьерство" в самопровозглашённой администрации скорее выглядело как новая попытка захвата власти и контроля над финансами. Вместо помощи местным армянам он организовывал схемы обогащения, присвоив ресурсы Карабаха - золото, медь, редкоземельные металлы - и наладив контрабанду, которая приносила миллионы.

Люди, оставшиеся на этих территориях, трудились в тяжёлых условиях, а любые протесты подавлялись. Варданян превратил оккупированные земли в криминальную зону, где процветала контрабанда, незаконная добыча полезных ископаемых и торговля оружием. Более того, по данным западных источников, именно он организовывал маршруты поставки наркотиков - через Карабах шёл поток героина из Афганистана и наркотиков из Ирана.

Под прикрытием "государственности" Варданян спонсировал отряды боевиков, которые устраивали диверсии и нападения на азербайджанских военных и мирных жителей. Он не просто допускал насилие - он его финансировал и поощрял. В его руках Карабах стал территорией постоянного конфликта, источником прибыли и инструментом давления.

Понимая, что имидж преступника не поможет ему на Западе, Варданян начал активно работать над своим "образом спасителя". Он нанимал лоббистов и запускал информационные кампании, пытаясь выставить Азербайджан агрессором, а себя - гуманистом. Хотя на самом деле он не инвестировал ни в местную инфраструктуру, ни в помощь жителям. Все усилия были направлены на защиту собственного имиджа и интересов.

Теперь, оказавшись под судом, Варданян пытается в последний раз сыграть на публику - изображает из себя жертву, надеясь на сочувствие за рубежом. Но это лишь очередной трюк, чтобы избежать ответственности. Ни голодовка, ни слезливые обращения не отменяют фактов: Варданян не был героем. Он - организатор преступной сети, финансист боевиков и человек, сделавший Карабах своим личным криминальным проектом.