Пиршество в "блокадном" Ханкенди: армяне разоблачили себя долмой и фунчозой

83 дня армяне Карабаха в истерике пытаются доказать миру, что они якобы находятся в "блокаде". При этом столько же дней они разоблачают себя, выставляя в соцсетях, как им беззаботно живется вопреки выдуманной "агрессии Азербайджана". Смешным является не только то, что армяне сами разоблачают свою ложь и дезинформации, но и наивность. "Блокадники", кажется, не подозревают, что все на самом-то деле на виду.

После сотен публикаций в соцсетях, где армянская молодежь Ханкенди смакует суши, пиццы, коктейли, шашлыки и другую прелестную еду, в Instagram все еще продолжают появляться подобные ролики.

На этот раз одна из армянок азербайджанского города, временно находящегося под ответственностью РМК, выложила беспечное видео, где она с друзьями и подружками посетили один из местных ресторанов и попробовали, внимание, фунчозу. Судя по описанию видео, таким пиршеством они провожали кого-то.

Для тех, кто не знает, фунчоза - блюдо китайской, корейской, японской и других азиатских кухонь, которое готовится из сухой лапши (т.н. стеклянная лапша) с приправами из маринованного перца и джусая, моркови, редьки, лука и других овощей. Подаётся в горячем или холодном виде. Также может подаваться с грибами или с мясом.

То есть, если подобное блюдо подается в ресторанах и кафе Ханкенди, значит никаких проблем с продовольствием у них нет, ведь для его приготовления нужны свежие вышеперечисленные ингредиенты. Азиатская кухня, как известно, требует исключительно свежую продукцию.

Кроме того, на столе можно заметить свежие оливки, хлеб, соки, лимонады, долму. Все, что душе угодно. Горит камин, при том, что армяне утверждали нет газа, дров, света, чуть ли нет воздуха и т.д.

Сама дама окрашена толстым слоем макияжа, у нее радостный и беспечный вид, она танцует, радуется жизни. Конечно, против счастливой жизни мы не выступаем. В Азербайджане всегда говорили, что реинтеграция армян в азербайджанское общество не изменит их жизнь в худшую сторону. Но, согласитесь, это не совсем вид человека, находящего в "блокаде".

А не выглядит девушка, как реальная жертва блокады просто потому, что никакой блокады, гуманитарного кризиса и всего прочего, что придумала армянская машина пропаганды, нет.

Напомним еще, что недавно, помимо армянских саморазоблачений, один из украинских депутатов, Владимир Крейденко провел эксперимент, где доказал, что кризиса в Карабахе у армян нет. Он проверил армянский пропагандистский нарратив о якобы "голоде" в Карабахе из-за протестов азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге. Как? Просто обзвонил местные рестораны и заказал еду. При обзвоне местных сервисов по доставке еды ни один из них не пожаловался на проблемы с поставкой продуктов.

"Мы можем видеть социальный эксперимент, сейчас он распространяется в ютубе, где активисты заказывают еду, и у них все получается, нет никакой гуманитарной катастрофы", - отметил депутат.

Как видим, и не в первый раз, любая информация армянства о "кризисе" и "блокаде" является ложной. Вывести армянскую пропаганду на чистую воду довольно просто. Раз за разом местные заведения общественного питания в Ханкенди доказывают, что у них широкий ассортимент блюд на любой вкус и работают они без ограничений во времени и количестве посетителей.