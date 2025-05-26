https://news.day.az/officialchronicle/1755616.html Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Исмаиллы 26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Исмаиллы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Исмаиллы
26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Исмаиллы.
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