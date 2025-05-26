Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Исмаиллы

26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Исмаиллы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.