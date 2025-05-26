В Агдере найдены предположительно человеческие останки

В селе Сырхавенд Агдеринского района обнаружены останки, предположительно человеческие.

Как передает Day.Az, фрагменты, напоминающие человеческие кости, были обнаружены в районе села Сырхавенд.

На место обнаружения привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту проводится расследование.