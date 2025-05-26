https://news.day.az/society/1755603.html В Агдере найдены предположительно человеческие останки В селе Сырхавенд Агдеринского района обнаружены останки, предположительно человеческие. Как передает Day.Az, фрагменты, напоминающие человеческие кости, были обнаружены в районе села Сырхавенд. На место обнаружения привлечены сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится расследование.
В Агдере найдены предположительно человеческие останки
В селе Сырхавенд Агдеринского района обнаружены останки, предположительно человеческие.
Как передает Day.Az, фрагменты, напоминающие человеческие кости, были обнаружены в районе села Сырхавенд.
На место обнаружения привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По данному факту проводится расследование.
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