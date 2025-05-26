Азербайджан придаёт большое значение религиозному разнообразию

Обеспечение религиозного разнообразия занимает важное место в государственной политике Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного комитета по связям с религиозными объединениями Азербайджана Рамин Мамедов в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Сегодня мы сталкиваемся с неоспоримой реальностью: исламофобия растет по всему миру. Эта тревожная тенденция выходит далеко за рамки отдельных проявлений предвзятости или нетерпимости. Все чаще она проявляется в государственной политике, в мейнстримных и цифровых медиа-нарративах", - подчеркнул он.

По его словам, растущее число исламофобских инцидентов в различных регионах и контекстах указывает на более широкую и системную проблему, которая угрожает ценностям плюрализма, сосуществования и взаимного уважения - основам глобального мира и безопасности.

"Глобальный рост исламофобии заставляет нас задать вопрос: почему так много людей боятся ислама и мусульман? Отражает ли образ ислама, сложившийся в определённых обществах, действительность - или он сформирован дезинформацией, искажёнными истинами и укоренившимися предрассудками?", - сказал Р.Мамедов.

Он отметил, что страх инстинктивно запускает защитный механизм, а предубеждение стремится оправдать этот страх. Такая динамика ведёт к отчуждению, дискриминации и в конечном итоге - к глубокой социальной фрагментации.

"В нашей стране сохранение прогрессивных религиозных ценностей, гарантия свободы совести и вероисповедания, а также укрепление солидарности между представителями разных конфессий обеспечены законодательной базой, которая формирует правовую и политическую основу межрелигиозного диалога. Обеспечение религиозного разнообразия занимает значительное место в государственной политике", - заключил председатель.

Ранее сообщалось, что в Баку проходит международная конференция на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы".