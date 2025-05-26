https://news.day.az/unusual/1755672.html Змея проглотила собаку в Пуэрто-Рико - ВИДЕО В Пуэрто-Рико гигантская змея проглотила домашнюю немецкую собаку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошёл на окраине населённого пункта, где местные жители наткнулись на тело огромной змеи. Один из очевидцев, молодой человек, подошёл к ней с измерительной лентой, чтобы зафиксировать размеры.
Змея проглотила собаку в Пуэрто-Рико - ВИДЕО
В Пуэрто-Рико гигантская змея проглотила домашнюю немецкую собаку.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инцидент произошёл на окраине населённого пункта, где местные жители наткнулись на тело огромной змеи. Один из очевидцев, молодой человек, подошёл к ней с измерительной лентой, чтобы зафиксировать размеры.
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