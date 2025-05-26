Змея проглотила собаку в Пуэрто-Рико

В Пуэрто-Рико гигантская змея проглотила домашнюю немецкую собаку.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошёл на окраине населённого пункта, где местные жители наткнулись на тело огромной змеи. Один из очевидцев, молодой человек, подошёл к ней с измерительной лентой, чтобы зафиксировать размеры.

Ранее мы сообщали о нападении стаи акул на дайвера.