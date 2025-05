https://news.day.az/world/1754654.html

Нападение стаи акул на дайвера попало на видео

У рифа Миддлтон, Австралия, галапагосские акулы напали на женщину-дайвера с камерой. Об этом сообщает Need To Know, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Экипаж парусного катамарана остановился у рифа в Коралловом море ради подводных съемок. Дайверы с камерами спрыгнули в воду, и на них сразу же набросилась стая акул.