В Баку организуют концертную программу к Международному дню защиты детей

В Азербайджанской государственной детской филармонии 3 июня в 19:00 состоится концертная программа "Мы - мир" (Biz dünyayıq), посвящённая Международному дню защиты детей, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В программе концерта выступят Музыкальный детский театр, ансамбль народных инструментов "Садаф", солисты, танцевальный коллектив различных возрастных групп, детский хор "Шамс", вокальный класс, а также участники музыкального фестиваля "Симург". Все они порадуют слушателей разнообразными и увлекательными музыкальными номерами.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/kids/we-are-the-world2025/156517

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