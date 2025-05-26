В Баку впервые прозвучал Третий фортепианный концерт "Ave Maria" Алемдара Гараманова

В стенах Азербайджанской Государственной Академической филармонии имени Муслима Магомаева прозвучал вечер, наполненный тончайшими музыкальными красками - на сцене выступил Государственный симфонический оркестр Азербайджана имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.

Перед началом концерта заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, профессор Зумруд Дадашзаде познакомила публику с программой вечера, приоткрыв завесу над теми шедеврами, что должны были прозвучать.

Музыкальное действо открылось великолепным выступлением пианистки, заслуженной артистки Азербайджана Гюльшен Эннагиевой. В сопровождении оркестра под руководством дирижёра Мустафы Мехмандарова она исполнила Третий фортепианный концерт "Ave Maria" Алемдара Гараманова - произведение, впервые прозвучавшее в Баку. Восторженные аплодисменты сопровождали артистку, и в ответ на овации она подарила слушателям проникновенное исполнение "Adagio" Марчелло-Баха.

Затем публика насладилась редким сольным звучанием кларнета в исполнении Магомедали Пашазаде. Прозвучала Рапсодия № 1 Клода Дебюсси для кларнета с оркестром, в которой изысканная французская лирика встретилась с восточной душевностью исполнителя.

Кульминацией вечера стала симфоническая сюита "La Mer" всё того же Дебюсси - музыкальное полотно, в котором звуки оркестра словно оживили океан: бурный и нежный, бескрайний и таинственный.

Этот вечер стал настоящим праздником для ценителей высокой музыки - изысканным, редким, глубоким. Настоящее волшебство, сотканное из нот и вдохновения.

Фото - Кямран Багиров

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