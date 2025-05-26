Гендиректор IRCICA о росте проявлений исламофобии в мире

В мире наблюдается рост проявлений исламофобии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Центра по изучению истории, культуры и искусства ислама (IRCICA) Махмут Эрол Кылыч в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Во всём мире за последние годы наблюдается рост проявлений исламофобии, хотя в разных регионах это происходит с разной степенью интенсивности. Зафиксированы многочисленные случаи агрессивной риторики, дискриминации и даже насилия по отношению к людям из-за их мусульманской идентичности", - сказал Кылыч.

По его словам, в различных СМИ продолжают распространяться оскорбительные высказывания, направленные против ислама и его святых символов.

"Исламофобия - это политико-идеологическое явление, зависящее от конкретного контекста. Сегодня этим активно манипулируют разные силы, особенно в периоды нестабильности - такие как экономические кризисы, избирательные кампании, рост миграции и потоки беженцев, а также во время войн и террористических актов", - сказал Кылыч.

Он отметил, что IRCICA работает над просвещением об исламе и мусульманах, продвижением межкультурного обмена и взаимного обучения.

"Широкий спектр нашей деятельности, включая конференции как в странах-членах, так и за их пределами, фестивали искусства и мастер-классы с участием представителей разных культур, служит именно этой цели", - сказал Кылыч.

Ранее сообщалось, что в Баку проходит международная конференция на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы".