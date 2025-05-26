Toyota показала гибрид с V8 в видеоролике про новый RAV4. Портал The Drive обратил внимание, что на официальном сайте марки при описании работы перспективной системы THS фигурирует необычный силовой агрегат. Название ролика тривиальное: "гибридная система шестого поколения 2,5 литра", что намекает на начинку дебютировавшей Toyota RAV4. Однако для иллюстраций на несколько секунд используется 3D-модель шасси с восьмицилиндровым агрегатом!

Как передает Day.Az, признаков того, что Toyota RAV4 получит V8 нет: от восьмицилиндровых двигателей отказались даже на больших внедорожниках Land Cruiser и пикапах Tundra. Однако слухи о дебюте спорткара Lexus с двигателем V8 циркулируют давно, и преемник LFA якобы должен возглавить линейку GR до конца 2025 года. Источники полагают, что "битурбовосьмёрка" будет работать в составе гибридной системы общей мощностью 900 лошадиных сил.

Возможно, компания Toyota решила намекнуть на скорую реализацию гибрида с V8, и журналисты обнаружили "пасхалку". Возможно, шасси с восьмицилиндровым мотором визуализировали чтобы привлечь внимание, ведь в описании стандартная формулировка: видео подготовлено для объяснения функций, в ролике могут быть отличия от реального автомобиля, а названия систем могут отличаться в зависимости от региона, модели и сегмента.

Если двигатель V8 действительно пойдёт в серию, маловероятно, что Toyota и Lexus будут использовать его в единственном автомобиле. Подключаемый гибрид с флагманским агрегатом может появиться на полноразмерных седанах Century и Crown, а также Lexus LS следующего поколения. Впрочем, официально такой проект до сих пор не подтверждён.