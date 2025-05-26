https://news.day.az/officialchronicle/1755657.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового производственного предприятия ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers в Исмаиллы - ФОТО 26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового производственного предприятия ООО "Azerbaijan Coca-Cola Bottlers" в Исмаиллы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового производственного предприятия ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers в Исмаиллы - ФОТО
26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового производственного предприятия ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers в Исмаиллы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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