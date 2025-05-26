Рост дезинформации о мусульманах в развитых странах вызывает обеспокоенность

Во многих развитых странах усиливается поток дезинформации о мусульманских сообществах.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала директор медиацентра Катара Эйман Аль-Кааби (Eiman Al-Kaabi) в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Сегодня, в эпоху цифровых технологий и стремительного развития ИИ, именно в цифровой среде формируются общее восприятие и общественные настроения. Эти системы нередко лишены объективности, а цифровые платформы уже играют ключевую роль в нашей повседневной жизни. Они становятся всё более масштабными и влиятельными", - отметила она.

По её словам, именно в социальных сетях чаще всего распространяются предвзятые и стереотипные представления.

"ИИ и цифровые технологии активно развиваются, и на этом фоне во многих развитых странах усиливается поток дезинформации о мусульманских сообществах и других группах", - сказала Аль-Кааби.

По ее словам, нужно также учитывать, что ИИ может быть использован и во вред человеку, ведь базы данных, на которых он обучается, - это информация, которая нуждается в корректировке. Однако те, кто контролирует это, не заинтересованы в изменении такой ситуации.