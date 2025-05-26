Массовый сбой в работе Сanva
В понедельник популярная платформа для графического дизайна Canva столкнулась с масштабным сбоем, из-за которого тысячи пользователей не смогли зайти на сайт или загрузить свои проекты.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Downdetector.
Сбой начался утром и вызвал волну недовольства среди дизайнеров и контент-креаторов, особенно тех, кто спешил завершить срочные задания. Несмотря на это, многие решили подойти к ситуации с юмором - в соцсетях начали активно распространяться мемы, связанные с недоступностью Canva.
Social media managers all over the world currently because canva is down: pic.twitter.com/xAt6O9W7Hq- A (@drsmartfish) May 26, 2025
Пока представители платформы не сделали официального заявления о причине сбоя, пользователи надеются на скорейшее восстановление доступа.
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