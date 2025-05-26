В Азербайджане началась регистрация на вторую попытку вступительных экзаменов

В Азербайджане стартовала регистрация на вторую попытку второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный экзаменационный центр.

Абитуриенты, желающие принять участие во втором этапе экзамена (вторая попытка) по одной из указанных групп специальностей, могут пройти регистрацию с 26 мая по 8 июня 2025 года. Для этого необходимо зайти в специальный раздел на сайте ГЭЦ - https://eservices.dim.gov.az/erizebak/cehd2/ - используя логин и пароль от личного кабинета. Там необходимо выбрать группу специальностей, по которой планируется повторная сдача, и оплатить участие. Размер платы система укажет автоматически.

Отдельные категории граждан освобождаются от оплаты - их участие финансируется за счет государственного бюджета. Это касается граждан Азербайджана (при условии, что они окончили общеобразовательные учреждения) из следующих категорий: дети лиц с инвалидностью, полученной при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны; члены семей шехидов; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица со статусом вынужденных переселенцев; граждане с инвалидностью I и II степени, включая детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья. Информация о таких абитуриентах автоматически поступает в систему ГЭЦ из соответствующих государственных баз данных.

Важно: принять участие во вступительном экзамене смогут только те абитуриенты, которые завершат регистрацию в установленные сроки.

Тем, кто участвует во второй попытке, разрешается выбрать другую группу специальностей, отличную от той, по которой они сдавали экзамен в первый раз.

Также возможность зарегистрироваться предоставляется абитуриентам, получившим неудовлетворительную оценку на экзамене по азербайджанскому языку (в качестве государственного языка), прошедшем 4 мая. Однако, если они не сдадут повторный экзамен по азербайджанскому языку 29 июня, то не будут допущены к участию в конкурсе на поступление.

Ранее сообщалось, что в Ханкенди впервые прошли вступительные экзамены.