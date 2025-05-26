Генсек по вопросам фетв назвал конференцию в Баку важным шагом в борьбе с исламофобией

Конференция в Баку - это важный шаг в борьбе с исламофобией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Всемирных органов фетвы Ибрагим Негм (Ibrahim Negm) в кулуарах международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Сегодня мы наблюдаем глобальный рост исламофобии, и это требует от нас серьёзного внимания к этой реальной проблеме и её правильной оценке. Мы убеждены, что у нас есть своя роль в решении этой ситуации. Мы не можем просто перекладывать вину на других, обвинять правых, ту или иную религию в распространении исламофобии. Мы должны задать себе вопрос: что мы сделали для того, чтобы остановить этот рост исламофобии?", - сказал он.

По словам И.Негма, конференция в Баку - это важный шаг на пути к тому, чтобы взглянуть на ситуацию объективно и предложить действенные способы борьбы с исламофобией.

"Исламофобия - это не просто ненависть к мусульманам, это глобальная угроза международной стабильности и международному порядку. А значит, борьба с исламофобией - это путь к снижению нестабильности и преодолению трудностей в мире. Поэтому я верю, что эта встреча в Баку станет важным шагом к определению приоритетов на ближайшие месяцы", - добавил генсек организации.