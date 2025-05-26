Армения ищет выход из тупика не по адресу

Автор: Лейла Таривердиева

На недавней встрече с послами стран ЕС в Центральной Азии и Восточной Европе в Ереване глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил прекрасную возможность озвучить разумные подходы и показать Ереван заслуживающим серьезного отношения. Но он не смог отойти от выбранной правительством Армении и очень неверной линии поведения. Эта линия, вроде бы, должна была выставить страну поборницей мира во всем мире, но в ней, как и всегда, не были учтены реалии. А еще в Ереване по традиции не учли, что самыми умными и хитрыми их считают только они сами.

На той самой встрече, помимо всего прочего, Арарат Мирзоян заявил, что проект Армении "Перекресток мира" полностью соответствует проектам Global Gateway (Глобальные ворота) и Среднего коридора, поддерживаемым ЕС, и что Армении необходимо участвовать в этих проектах.

Абсолютно не сомневаемся, что Армения очень хочет стать частью этих проектов, и подтверждает, что это ей действительно жизненно необходимо. Но серьезно ли обращаться за поддержкой в этих вопросах к Евросоюзу?

Что представляет собой Средний коридор и каков его маршрут, всем известно. Пару уточнений насчет Global Gateway, инфраструктурного проекта, запущенного в 2021 году Европейской комиссией. Основная цель проекта заключается "в развитии интеллектуальных, чистых и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах". В рамках проекта поставлена, в том числе, цель "выявления наиболее устойчивых транспортных коридоров, соединяющих страны Центральной Азии с трансъевропейской транспортной сетью Европейского союза, и планирование действий по развитию этих транспортных коридоров, включая действия, направленные на инвестиции в инфраструктуру и необходимые благоприятные условия".

Заметим, что проект был запущен Евросоюзом после завершения карабахского конфликта. Возможно, в расчет на этот раз бралась и Армения, чего ее европейские болельщики не могли себе позволить в прежние времена. Азербайджан и продвигаемый им Средний коридор являются частью Global Gateway по умолчанию. Более устойчивого маршрута для соединения Европы с Центральной Азией, о ресурсах которой мечтает Евросоюз, представить невозможно. Но теперь европейским партнерам Баку уже можно начать говорить и об Армении. Еще раз подчеркнем, что в годы армянской оккупации поднимать подобных вопросов никто не решался. Но сейчас вроде как наступил мир, и можно начать втискивать Армению в региональные проекты. Помнится, в прошлом году такую попытку сделала Урсула фон дер Ляйен, предложив Еревану подключиться к проекту транзита зеленой энергии в Европу по черноморскому подводному кабелю. Но что-то снова пошло не так. Что именно? А то, что вопросы участия Армении в региональных проектах все равно упираются в Азербайджан.

В Ереване не понимают этого важного момента. Точнее, понимают, но рассчитывают на содействие Евросоюза, которому она, Армения так нужна, что он начнет давить на Баку и уговаривать включить соседа в свои проекты. Пропаганда "Перекрестка мира" направлена именно на это. Никол Пашинян и его команда бегают по миру с картой не для того, чтобы европейские компании и финансовые структуры немедленно бросились осуществлять плод пашиняновской фантазии. Никто не станет вкладываться в тупиковый проект, и сам Пашинян тоже прекрасно это осознает. Его цель доказать европейцам, что "перекресток" откроет перед ними невиданные возможности, и единственное, что им нужно сделать - это надавить на Баку.

Ереван напрасно убивает время. Учитывая то, в каком состоянии находится Армения, ей должна быть дорога каждая минута. И снова пустые разговоры, пустые заявления, поиск заступника и того, кто за армянскую сторону все сделает. Вместо всего этого следовало договариваться с Азербайджаном. Это единственный способ для Армении перестать быть региональным тупиком. Никто не сможет изменить ее негативного статуса, пока она не договорится с соседями. И не просто договорится об открытии одной дороги, а начнет искренне, честно и добросовестно нормализовать отношения. Потому что будущее Армении зависит именно от этого, а не от того, что решат в европейских столицах. Там могут давать Еревану любые обещания, но Армения останется в тупике, пока не "унизится" до выполнения требований Азербайджана.

Требования Азербайджана, надо сказать, вовсе не такие унизительные, как выставляет их армянская реваншистская оппозиция, которую боится Пашинян. Нет ничего унизительного в обеспечении беспрепятственного проезда транспортных средств из основной части Азербайджана в его эксклав - Нахчыванскую Автономную Республику. В мире существует подобная практика, и это нормально. Транспортные средства и грузы, следующие из Азербайджана в Азербайджан, не касаются никого. Никак это не ущемляет и суверенитета Армении, потому что никто на международно признанные территории этой страны не претендует. Их всего лишь будут использовать для транзита. Что тут унизительного и в чем тут "очередное отступление"?

Совершенно справедливо и требование Азербайджана относительно конституции Армении. Это требование исходит не из попытки вмешаться во внутренние дела соседа, а из желания обеспечить в регионе гарантированный мир. Тот же Мирзоян заявляет перед европейской аудиторией, что мирный договор полностью согласован, а Азербайджан, дескать, сознательно затягивает его подписание, и просит ЕС оказать давление на Баку. Разумный ли это ход? Конечно же, нет. Давление на Баку невозможно, а вот заставить Баку усомниться в искренности Еревана относительно мирного будущего такие заявления могут.

Возвращаясь к транспортным проектам, еще раз повторим: чтобы "Перекресток мира" стал частью Среднего коридора, Еревану следует вести себя поскромнее. Азербайджан очень гуманен и вовсе не против, если Армения выйдет из тупика. Но как победитель, как страна, пострадавшая от армянского варварства, как государство, которому Армения должна за нанесенный оккупацией ущерб сотни миллиардов, он имеет право ставить условия. Причем, от их выполнения Армения только выигрывает. Но тамошним политикам (о реваншистской массе мы даже не говорим) недостает ума увидеть перспективу. Поэтому Пашинян, Мирзоян и прочие члены правящей команды носятся с "перекрестком", отвлекая европейцев от более серьезных и более выполнимых задач.

Это не тот случай, когда вода камень точит, когда из искры возгорится пламя и так далее. От частого повторения "перекресток, перекресток" ничего для Армении не изменится.