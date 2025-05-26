Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц

26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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