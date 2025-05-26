Кто может выйти на пенсию в Азербайджане досрочно?

В Азербайджане растет интерес к теме досрочного выхода на пенсию. Один из самых частых вопросов, который поступает в последнее время, касается того, кто именно имеет право воспользоваться льготными условиями и получить пенсию раньше установленного возраста. Как оказалось, такая возможность предоставляется не только многодетным родителям, но и целому ряду других граждан.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем обращении в социальных сетях рассказал депутат Милли Меджлиса Вюгар Байрамов.

По его словам, порядок предоставления досрочной пенсии четко определен Законом "О трудовых пенсиях". В частности, восьмая статья закона описывает лиц, имеющих право на пенсию по возрасту на льготных условиях в связи с воспитанием детей, а девятая - другие категории граждан, которым также предусмотрены особые условия выхода на пенсию.

Так, если женщина или мужчина воспитывает пятерых и более детей, включая тех, кто был усыновлен или взят под опеку до восьмилетнего возраста, а также если в семье есть ребенок с инвалидностью, то при условии, что все дети прожили до восьми лет, пенсионный возраст для них сокращается на 5 лет. Это означает, что многодетные матери могут выйти на пенсию в 59 лет, а отцы - в 60.

Список граждан, подпадающих под действие девятой статьи закона, весьма обширен. Он охватывает представителей профессий, занятых в особых сферах искусства, а также на вредных, тяжелых и подземных работах, включенных в перечень, утвержденный Кабинетом министров. Мужчины, проработавшие на таких должностях не менее 12 лет и 6 месяцев, а женщины - не менее 10 лет, получают право на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного срока, независимо от их последнего места работы.

Особые условия также предусмотрены для людей с редкими физиологическими особенностями. Граждане, страдающие гипофизарным нанизмом (лилипуты) или имеющие нарушение пропорций тела, могут выйти на пенсию на 20 лет раньше, если у них имеется хотя бы 5 лет страхового стажа.

Вюгар Байрамов отметил и еще одну категорию - работников гражданской авиации. Лица, занятые в летных и летно-испытательных экипажах, при наличии не менее 25 лет стажа получают право на пенсию на 15 лет раньше. Если же человек был освобожден от летной работы по состоянию здоровья, для него требуется минимум 20 лет стажа на этих должностях.

Досрочный выход на пенсию предусмотрен и для ряда государственных структур. Так, служащие прокуратуры, вооруженных сил, органов юстиции и других ведомств также могут воспользоваться этой возможностью в зависимости от продолжительности службы.

В завершение депутат подчеркнул, что в стране продолжается работа над расширением круга лиц, которым может быть предоставлено право досрочного выхода на пенсию. Углубление пенсионных реформ требует не только учета количественных критериев, но и внедрения качественных подходов к определению пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что в Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет.