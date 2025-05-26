Казахстанский вратарь уходит из "Сабах"

Контракт голкипера сборной Казахстана Стаса Покатилова с азербайджанским клубом "Сабах", который он подписал в январе текущего года, не будет продлен.

По информации Day.Az со ссылкой на Sportinfo, вратарь принял решение покинуть команду. После встречи с руководством клуба Покатилов сообщил, что не намерен продлевать полугодовой контракт и планирует вернуться на родину.

Футболист отметил, что получил несколько предложений от других клубов, а его карьера в Азербайджане подходит к концу. После финального матча Кубка Азербайджана с командой "Карабах", который состоится 31 мая, он уедет в Казахстан.

В своей карьере Стас Покатилов выступал за казахстанские клубы "Акжайык" (2010-2013), "Шахтер Караганда" (2013-2015), "Актобе" (2015-2016, 2022-2023), "Кайрат" (2016-2022), "Тобол" (2024), а также за российский клуб "Ростов" (2016).

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