Сборная Азербайджана вышла в Суперфинал Евролиги

Сборная Азербайджана по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу АФФА, сборная Азербайджана, выступающая в группе A Лиги B, обеспечила себе выход в Суперфинал Евролиги.

В заключительном матче первого квалификационного раунда, прошедшем в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, азербайджанская команда уступила сборной Литвы со счетом 3:4. Все три мяча в составе нашей команды забил Орхан Мамедов.

Таким образом, набрав 5 очков и заняв второе место в группе, подопечные Саиба Мамедова получат право выступить в Суперфинале, который состоится в Италии с 7 по 14 сентября. В турнире примут участие 8 команд, и две лучшие из них получат путевку в Лигу A.

Отметим, что в первых двух матчах группы сборная Азербайджана одержала победы над Англией (5:4) и Бельгией (11:2).

Ранее мы сообщали, что сборная Азербайджана разгромила Бельгию.