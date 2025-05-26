Электронный перевод школьников временно приостановят

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В связи с завершением второго полугодия 2024-2025 учебного года, с 30 мая 2025 года, начиная с 17:00, временно приостанавливается процесс подачи новых заявок родителями через систему электронного перевода учащихся.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Информационную систему управления образования (MÜTDA).

Отмечается, что родители должны предоставить необходимые документы по ранее одобренным до 30 мая заявкам в соответствующие общеобразовательные учреждения. Все незавершенные заявки и очереди, не оформленные до указанной даты, будут автоматически аннулированы системой.

Информация о дате повторной активации электронной услуги перевода учащихся на следующий учебный год будет доведена до общественности дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане началась регистрация на вторую попытку вступительных экзаменов.