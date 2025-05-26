Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на участке Муганлы-Исмайыллы-Габала автодороги Баку-Габала

26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на участке Муганлы-Исмайыллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмайыллы-Габала, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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