Еще одно предложение из Германии для Махира Эмрели

Игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели привлек внимание еще одного немецкого клуба.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на немецкие СМИ, 28-летний нападающий является целью "Фортуны".

Дюссельдорфский клуб хочет приобрести форварда, который летом станет свободным агентом. Трансфера Махира хотят член совета директоров клуба Клаус Аллофс и спортивный директор Кристиан Вебер.

Махир, чей контракт с "Нюрнбергом" истекает, также является целью "Санкт-Паули" и "Кайзерслаутерна". Поскольку сам нападающий хочет остаться в Германии, "Фортуна" пытается этим воспользоваться.

Отметим, что "Фортуна" завершила сезон на шестом месте во Второй бундеслиге.