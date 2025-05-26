https://news.day.az/sport/1755740.html Еще одно предложение из Германии для Махира Эмрели Игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели привлек внимание еще одного немецкого клуба. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на немецкие СМИ, 28-летний нападающий является целью "Фортуны". Дюссельдорфский клуб хочет приобрести форварда, который летом станет свободным агентом.
Еще одно предложение из Германии для Махира Эмрели
Игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели привлек внимание еще одного немецкого клуба.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на немецкие СМИ, 28-летний нападающий является целью "Фортуны".
Дюссельдорфский клуб хочет приобрести форварда, который летом станет свободным агентом. Трансфера Махира хотят член совета директоров клуба Клаус Аллофс и спортивный директор Кристиан Вебер.
Махир, чей контракт с "Нюрнбергом" истекает, также является целью "Санкт-Паули" и "Кайзерслаутерна". Поскольку сам нападающий хочет остаться в Германии, "Фортуна" пытается этим воспользоваться.
Отметим, что "Фортуна" завершила сезон на шестом месте во Второй бундеслиге.
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