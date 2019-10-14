На днях российская певица Нюша сообщила фолловерам об изменениях в своей внешности. Дело в том, что певица решилась удалить родинку возле верхней губы.

Как сообщает Day.Az, родинка Нюши делала ее внешность более оригинальной и пикантной. Однако это не остановило 29-летнюю артистку от визита к дерматологу.

"Эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе, но мы обе переросли эти отношения", - пошутила в своем Instagram певица.

Она призналась, что ей пришлось удалить родинку из-за ее постоянного роста. Отметина могла стать настоящей опасностью для здоровья Нюши.

"Давно было пора принять это кардинальное решение. Конечно, родинка была частью моего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом. И уже скоро вы встретите меня немного другой", - пообещала знаменитость.

Н. Гасымова

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