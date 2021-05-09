Российскую певицу Ольгу Бузову выписали из больницы после операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

"Поймала себя на мысли, что уже 5-й день с одной прической. А это значит, что девочка идет на поправку. Ура! Мой лечащий врач отпустил "болеть" меня домой", - написала певица.

При этом звезда так и не сообщила причину, по которой попала в больницу.

Накануне сообщалось, что Бузова не стала отменять концерт в Екатеринбурге, запланированный на 14 мая.

Напомним, 5 мая появилась информация о том, что Бузовой потребовалась экстренная операция. Представители певицы сначала отказывались от комментариев, однако потом подтвердили, что звезда действительно перенесла хирургическое вмешательство. Представитель Бузовой Антон Богославский заявил, что за состоянием артистки следят лучшие врачи.