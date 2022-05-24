"Марвел" показал официальный трейлер 4 части "Тор: Любовь и гром"

"Тор: Любовь и гром" расскажет о том, как сын Одина пытается обрести себя и путешествует по космосу со Стражами галактики. Вскоре он встречает Горра, убийцу богов, и чтобы справиться с ним, обращается за помощью к Валькирии, ставшей королевой Нового Асгарда, и к своей бывшей девушке Джейн Фостер, которой удалось получить восстановленный Мьёльнир и силы Тора, передает Day.Az со ссылкой на dtf.ru.

Главные роли в фильме исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон и Кристиан Бейл. Режиссёром выступил Тайка Вайтити, который также снял "Тор: Рагнарёк".

В мировой прокат "Тор: Любовь и гром" выйдет 8 июля.

Источник: Youtube