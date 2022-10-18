Риз Уизерспун о своей первой фотосессии

Риз Уизерспун поделилась снимком со своей первой фотосессии для глянцевого журнала после дебюта в фильме "Человек на Луне". Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 1991 году, когда актрисе было 14 лет, она впервые стала героиней съемки глянцевого журнала Seventeen. Она позировала на пляже вместе с коллегой по фильму Эмили Уорфилд. Архивным снимком Уизерспун поделилась в Instagram.

"Не могу поверить, что нашла эту фотографию. Помню, я думала, что упаду в обморок от волнения, потому что все, чего я когда-либо хотела, это попасть в журнал Seventeen. Я понятия не имела, куда заведет меня это путешествие. Это напоминание о том, что нужно продолжать идти вперед, потому что никогда не знаешь, что будет дальше!" - написала звезда.

Пост актрисы набрал больше 180 тыс. лайков, а в комментариях ее знаменитые друзья, например, Гвинет Пэлтроу и Джулианна Мур, написали слова умиления.

За 30 лет карьеры Риз Уизерспун появилась на обложках Vogue, Vanity Fair, InStyle и The Hollywood Reporter.