Турецкая актриса Хазал Кая стала мамой во второй раз

Актриса Хазал Кая родила второго ребенка, об этом пишет StarHit. 32-летняя знаменитость на последних неделях беременности помогала родной Турции. СМИ пишут, что девушка организовала сбор средств на помощь пострадавшим от землетрясения, которое произошло 6 февраля и стало самым мощным в стране со времен 1939 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хазал Кая стала мамой девочки, которую назвали Лейлой. С арабского имя переводится, как "ночь".

Напомним, что актриса уже несколько лет состоит в отношениях с турецким актером Али Алтаем. Он старше Каи на 14 лет. У пары есть еще один ребенок - сын Фикрет, который родился в 2019 году.