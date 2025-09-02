Тейлор Свифт решила отложить свадьбу с Трэвисом Келси

"Тейлор и Трэвис празднуют помолвку, они пока не приступили к планированию свадьбы. Сейчас они просто хотят наслаждаться моментом и не собираются торопиться с торжеством. Для них стало облегчением, что больше не нужно держать это все в секрете", - заявил собеседник таблоида.

26 августа Трэвис Келси и Тейлор Свифт объявили о помолвке. Пара опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, где они обнимались и держались за руки. Футболист подарил возлюбленной кольцо, которое он разработал совместно с дизайнером Кайндред Лубек в ювелирном салоне Artifex Fine Jewelry. Спортсмен выбрал украшение с бриллиантом старой огранки на золотом ободке.

Новости о романе Свифт со звездой американского футбола Келси впервые возникли в 2023 году. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили вместе фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ.