Что известно о будущем фильме по "Игре престолов" - ФОТО
По мотивам "Игры престолов" снимут полнометражный фильм.
Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, об этом сообщает Entertainment Tonight.
Студия Warner Bros. пока не разглашает детали, но не станем обнадеживать фанатов - сюжет не покажет альтернативную концовку сериала, так что возвращения героев из оригинального каста ждать не приходится.
По словам инсайдеров, история расскажет об Эйгоне I Завоевателе, основавшем династию Таргариенов. Именно ему предстоит объединить шесть королевств Вестероса, за исключением Дорна. Не без помощи трех драконов, конечно. И да, это при нем из мечей врагов будет выкован тот самый Железный трон, за который шла борьба в сериале.
За сценарий отвечает Бо Уиллимон, создатель "Карточного домика" и один из соавторов "Андора".
